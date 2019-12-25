Счастливого Рождества! В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице

В США 65-летний мужчина ограбил банк, а потом разбрасывал деньги по улице поздравляя прохожих с Рождеством.

В городе Колорадо-Спрингс в США мужчина с белой бородой ограбил банк, а когда вышел из здания начал разбрасывать деньги, выкрикивая Счастливого Рождества!

65-летний Дэвид Оливер направился в кафе и ждал пока его арестуют. Теперь он проведет Рождество в тюрьме.

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Полиция штата заявила, днем в банке мужчина совершил нападение, утверждая, что у него при себе имеется оружие. После проверки оказалось, что у Оливера ничего нет.

Сколько денег украл мужчина неизвестно.

– Он начал выбрасывать деньги из сумки, а затем произносить: Счастливого Рождества! — сказал свидетель.

Напомним, в Австралии пожарные развезли рождественские подарки пострадавшим от катастрофы детям. Из-за масштабных лесных пожаров, сотни людей потеряли дома и сейчас живут во временных убежищах.