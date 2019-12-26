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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Lanvin: как материнская любовь создала историю французского шика

Партнёрский материал

Что связывало всемирно известный бренд Lanvin и маленькую трудолюбивую девочку, играющую в куклы, юную талантливую девушку, всеми силами пытающуюся воплотить в реальность свою мечту, прекрасную женщину, посвятившую жизнь любимой дочери и созданию одежды? Давайте прочитаем статью и узнаем!

Ланвин

1 января 1867 года родилась маленькая Жанна-Мари Ланвен. Жизнь девочки напоминала судьбу малышки Козетты из романа Виктора Гюго Отверженные: Жанна заботилась о младшеньких (у нее было девять братишек и сестренок), вела домашнее хозяйство, а поздними вечерами наряжала кукол и шила им великолепные платья.

1880 год – чтобы помочь семье, юная Жанна вынужденно работает в маленьком швейном ателье. Она наблюдает за мастерицами, шьет и разносит заказы клиентам. В этот период девушка загорелась желанием стать модисткой и открыть собственную мастерскую.

1882 год –  Жанна становится младшей швеей у мадам Феликс в престижном ателье Парижа.

1884 год – новые работодатели замечают трудолюбие Жанны и ее утонченное чувство прекрасного, предлагают девушке обучение швейному мастерству в Барселоне у Марии де Валенти.

1890 год – мисс Ланвен возвращается на родину и открывает ателье по изготовлению женских шляпок, которые моментально приобретают популярность в высших кругах общества и дарят своей создательнице невиданную славу.

1897 год – рождение маленькой Мари-Бланш Маргарет. Для госпожи Ланвен дочка становится центром вселенной, ангелом-вдохновителем: Жанна отдает девочке всю любовь, заботу и внимание, посвящает жизнь и творчество малышке Ририт.

Материнство с новой силой пробудило творческое начало: созданные молодой мамой наряды были настолько красивы, необычны и практичны, что знакомые и друзья семьи Ланвен обратились к Жанне с просьбой, чтобы она создала одежду и для их детей.

Ланвін

1906 год – госпожа Ланвен выпускает первую в мире детскую коллекцию Enfant. Наряды кардинально отличались от существующих образцов, подражающих строгому и неудобному для ребятишек крою взрослых облачений. Жанна изучала особенности строения тела детей, создавала особые выкройки, соответствующие силуэтам маленьких проказников. В этом же году был открыт Магазин мамы и дочки.

1907 год – пора путешествий, во время которых женщина подмечала особенности национального стиля других стран и способы сочетания цветов, открыла мир ранее неизведанных для нее тканей (бархат, шифон, тафта, шелк, муар).

У нарядов восточных красавиц Ланвен заимствовала этнические орнаментальные мотивы и вышивку бисером, а у русских – сарафанный силуэт и отделку изделий кружевом. В этом же году модельер влюбляется в незабудковую цветочную гамму и создает женскую коллекцию в особом оттенке Blue Lanvin.

1909 год – госпожа Ланвен становится членом Синдиката высокой моды, получает титул кутюрье, после чего открывает дом моды Lanvin.

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1923 год – вдохновленная музыкальными произведениями дочери, Жанна создает к тридцатилетию Ририт первые духи Ланвинпарфюм Arpege. На круглом стеклянном флаконе выгравирован силуэт матери, склоненной над дочерью и держащей малышку за руки, – символ трепетной материнской любви. Изысканный цветочный аромат с первых дней покорил сердца привередливых парижских модниц: кинодив, певиц и монархинь.

ланвин духи

Мягкие, струящиеся ткани, нежнейшие оттенки, внимание к деталям, оригинальность и женственность фасонов, универсальность, возможность раскрыть индивидуальность — вот за что обожали наряды от Ланвен девушки минувших столетий и наши современницы: Мишель Обама, Эмма Стоун, Кира Найтли, Бейонсе.

Модный дом Lanvin, созданный нежной и безусловной любовью матери к своему ребенку, продолжает свой путь сквозь историю моды и стиля.

К слову, на обложке Cosmopolitan впервые за 35 лет появился мужчина в платье – парикмахер и ведущий реалити-шоу Джонатан ван Несс.

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