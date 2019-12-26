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Факты / Мир

Незаконная свинка Пеппа: британская компания выиграла суд у России

Британская компания Entertainment One UK, которая владеет правами на персонажа свинку Пеппу, выиграла иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек.

Незаконная свинка Пеппа: британская компания выиграла суд у России

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Симбат, которая изготовляла игрушки с изображением свинки Пепи выплатить правообладателям персонажа почти $530 тыс. компенсации за не лицензионное использование в детских конструкторах образа Пеппи.

Ответчик в суде заявлял, что на конструкторах изображалась другая, похожая свинка.

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В суде пояснили, что стали на сторону британской компании руководствуясь заключением эксперта и результатам опроса покупателей.

Это первое решение в судебной практике России, когда санкции за контрафактные товары применены против крупной оптовой компании, а не розничных продавцов.

Напомним, Европейский парламент одобрил директиву об авторском праве в интернете.

Источник: Коммерсант

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