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Факты / Мир / Россия

Он вам не Димон: Навальный назвал причину обысков в ФБК

Причиной обысков спецназа в российском Фонде борьбы с коррупцией является отказ удалить расследование Он вам не Димон.

Олексій Навальний

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что 26 декабря в офис заявились сотрудники спецназа с очередным обыском.

По его словам, официальной причиной обысков является отказ ФБК удалить расследование под названием Он вам не Димон, которое вышло 2 марта 2017 года.

Он добавил, что сейчас в офисе продолжается обыск, оттуда все выносят.

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Обыск проводят в рамках уголовного дела против директора ФБК Ивана Жданова.

– То есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье – заказчики этого рейда – сегодня потирают ручки и радуются, – сообщил Навальный.

Оппозиционер добавил, что видео Он вам не Димон не собираются удалять даже под давлением.

Напомним, 26 декабря в офис Фонда борьбы с коррупцией явились сотрудники спецназа, чтобы провести очередной обыск.

Источник: Navalny

Фото: Navalny

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