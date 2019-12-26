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Факты / Мир

США готовятся к информационной войне с РФ в 2020 году – WP

Вооруженные силы США ведут подготовку для предотвращения вмешательства в выборы 2020 года.

США готовятся к информационной войне с РФ в 2020 году – WP

Киберкомандования Вооруженных сил США разрабатывает стратегию ведения информационной войны против России в 2020 году.

Она, в частности, направлена ​​на противодействие попыткам российских чиновников вмешаться в американские выборы в следующем году, а также попыткам взломать избирательные системы и посеять раздор.

Одним из вариантов называют возможность получения провокационных персональных данных российских элит, если вмешательство в выборы не прекратятся.

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– Когда россияне оставляют “импланты” в электрической сети, это означает, что они показывают, что способны навредить вам, если отношения обострятся. Можно говорить об индивидуальной версию этого… Она посылает сигналы ключевым лицам, которые принимают решение, о том, что они уязвимы, – рассказал профессор права Техасского университета Бобби Чесни.

В Минобороны США отказались комментировать информацию о подготовке к информационной войне.

К слову, профессор в области исследований войны в королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман считает, что в будущем мир может увидеть кибератаку невероятных масштабов.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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