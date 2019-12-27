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Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски

В Минфине США обещают рассекретить материалы, из-за которых было принято решение о введении санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Мінфін США

В суде округа Колумбия продолжается рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски, в котором требуют отменить санкции Минфина США против него.

Министерство финансов США уже пообещало рассекретить материалы, которые послужили основанием для введения санкций против бизнесмена.

Известно, что санкции также были введены из-за текстов газет The Nation, The Telegraph и The Times.

Читайте: Санкции против Дерипаски: Палата представителей США приняла резолюцию

Защита Дерипаски полагает, что благодаря рассекречиванию данных Минфином США, бизнесмен сможет точно “узнать в чем его обвиняют”.

Российский бизнесмена и его крупнейшие компании попали под американские санкции в 2018 году.

Одной из причин для введения ограничительных мер стало то, что Дерипаска действовал в интересах высокопоставленных чиновников России.

К слову, в Конгрессе США назвали условия, при которых с России могут снять санкции.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

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