Лукашенко обсудил с Новаком поставки углеводородов из РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком поставки углеводородов из России.
Александр Лукашенко обсудил по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики РФ Александром Новаком поставки углеводородов.
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Беседа состоялась в продолжение разговора Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.
Стороны договорились организовать конкретную работу по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию. С Новаком, в частности, Лукашенко обсуждал конкретные графики и компании, которые будут поставлять в республику нефть.
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Источник: БелТА