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Факты / Мир

Лукашенко обсудил с Новаком поставки углеводородов из РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком поставки углеводородов из России.

Лукашенко обсудил с Новаком поставки углеводородов из РФ

Александр Лукашенко обсудил по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики РФ Александром Новаком поставки углеводородов.

Читайте: Компромат на Лукашенко и союзные переговоры с РФ: совпадение или игра Путина

Беседа состоялась в продолжение разговора Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

Стороны договорились организовать конкретную работу по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию. С Новаком, в частности, Лукашенко обсуждал конкретные графики и компании, которые будут поставлять в республику нефть.

Ранее Факты ICTV рассказывали о чем договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи и какой был плохой знак.

Источник: БелТА

Фото: Dreamstime

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