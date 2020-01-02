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Факты / Мир

Нидерланды больше нельзя обозначать названием Голландия

С 1 января 2020 года в Нидерландах больше не будут использовать название Голландия для обозначения государства.

Нідерланди

Нидерланды изменили обозначения государства с 1 января 2020 года.

Теперь для этого нельзя будет использовать название Голландия. Местные органы власти, компании, учебные заведения, и печатные издания будут использовать только название Нидерланды.

Решение о запрете использования обозначения Голландия приняли для того, чтобы сформировать унифицированный национальный бренд.

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– Мы хотим представить Нидерланды как открытую, причудливую и инклюзивную страну, – сообщили в МИД Нидерландов.

Также решение должно способствовать стимулированию развития спорта, туризма и экспорта.

Название Нидерланды будет использовано во время песенного конкурса Евровидение 2020, а также на Олимпийских играх, которые пройдут в Японии.

К слову, в сентябре 2019 года состоялось открытие почетного консульства Украины в Нидерландах.

Источник: NOS

Фото: Dreamstime

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