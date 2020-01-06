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У Ирана никогда не будет ядерного оружия – Трамп

Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

У Ирана никогда не будет ядерного оружия – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

– У Ирана никогда не будет ядерного оружия! – написал Трамп.

Читайте: Трамп пригрозил атаковать 52 объекта в Иране

Ранее Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.

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