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Помпео уговаривал Трампа убить Сулеймани несколько месяцев – WP

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Майкл Помпео

Трамп согласился на этот ответ Ирана в конце декабря, когда позицию Помпео поддержал глава Пентагона Марк Эспер.

По данным издания The Washington Post, сначала Министерство обороны США было против устранения иранского генерала.

Для этого нужно было заниматься переброской военных на Ближний Восток, а Пентагон хотел усилить позиции в Восточной Азии.

Читайте: Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала Мы заставим отвечать: Помпео призвал Иран не угрожать США Зачем США обстреляли аэропорт Багдада и как Иран ответит на убийство Сулеймани

Трамп также намеревался вывести американские войска с Ближнего Востока, поскольку это было одним из его предвыборных обещаний.

Поддержали идею Помпео после обстрела военной базы, где 27 декабря погиб американский контрактник и были ранены военные.

Газета утверждает, что после убийства госсекретарь пытался найти поддержку в Европе, но безуспешно.

Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Источник: The Washington Post

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