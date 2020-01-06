Убийство Сулеймани было решением США, а не НАТО – Столтенберг

Союзники по НАТО обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
По его словам, это решение не было принято на уровне Альянса.
– Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе, – заявил Столтенберг на брифинге.
Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: “This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran‘s destabilising activities in the region.”https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ
— euronews (@euronews) 6 января 2020 г.
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По его словам, американская сторона представила обоснование своих действий на экстренной встрече в Брюсселе.
Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.