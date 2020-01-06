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Факты / Мир

Убийство Сулеймани было решением США, а не НАТО – Столтенберг

Союзники по НАТО обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе.

Убийство Сулеймани было решением США, а не НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

По его словам, это решение не было принято на уровне Альянса.

– Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе, – заявил Столтенберг на брифинге.

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По его словам, американская сторона представила обоснование своих действий на экстренной встрече в Брюсселе.

Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

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