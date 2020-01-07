Иран не будет заниматься созданием ядерного оружия

На сегодня в Иране не заинтересованы тем, чтобы создать ядерное оружие, ведь его использование не предусмотрено в военной доктрине.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна не хочет обладать ядерным оружием.

Одной из причин является то, что использование ядерного оружия не предусмотрено в военной доктрине Ирана.

– Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие, – объяснил Тахт-Раванчи.

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Он добавил, что Иран является членом договора о нераспространении указанного вооружения.

Постпред Ирана вспомнил и о том, что в Совместном всеобъемлющем плане действий длительное время страна исполняла свои обязанности без получения выгоды.

Страна вернется в указанный договор в том случае, если получит от него определенную выгоду.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.