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Факты / Мир

Иран собирается выгнать США из региона – Рухани

Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани тем, что выгонит американские силы из региона.

Прощання з Сулеймані

Президент Ирана Хасан Рухани рассказал, что страна определилась с окончательным ответом на гибель генерала Касема Сулеймани.

По его словам, Иран собирается “выгнать все силы США из региона”.

– Генерал Сулеймани героически сражался против ИГИЛ, Аль-Нусры, Аль-Каиды и других. Если бы не его война с террором, европейские столицы были бы сейчас в большей опасности, – сказал Рухани.

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Президент Ирана также сравнил смерть Сулеймани с тем, как человек потерял руку.

Он пообещал, что за это Соединенным Штатам “отрежут ноги” на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 января Иран осуществил атаку на американские военные объекты, находящиеся в Ираке.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

Источник: Hassan Rouhani

Фото: Getty Images

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