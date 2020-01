США и РФ запретили полеты пассажирских самолетов над Ираном и Ираком

После того, как Иран 8 января атаковал две американские военные базы в Ираке, США ввели запрет на полеты пассажирских самолетов над этой страной, а также над Ираком, водами Персидского и Оманского заливов.

– Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива, – говорится в сообщении авиарегулятора США.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3

— The FAA (@FAANews) January 8, 2020