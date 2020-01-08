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Факты / Мир

США и РФ запретили полеты пассажирских самолетов над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.

ВПС США

После того, как Иран 8 января атаковал две американские военные базы в Ираке, США ввели запрет на полеты пассажирских самолетов над этой страной, а также над Ираком, водами Персидского и Оманского заливов.

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– Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива, – говорится в сообщении авиарегулятора США.

 

Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

Позже  авиакомпания Air France также приостановила все перелеты над территориями Ирана и Ирака.

Напомним, ночью 8 января Иран выпустил не менее 10 баллистических ракет по двум базам США в Ираке.

Фото: Dreamstime

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