Иран не мог ошибочно сбить самолет МАУ – гражданская авиация

В иранской Организации гражданской авиации заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде усомнился в утверждении США о том, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ около Тегерана.

– С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны, – сказал Али Абедзаде.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер Боинг-737 авиакомпании МАУ, потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, случайно, мог быть уничтожен иранскими системами ПВО.

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.