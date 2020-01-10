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Факты / Мир

Иран может получить ядерное оружие через год-два – Париж

Иран может получить ядерное оружие через один или два года, если страна продолжит нарушать Общий всеобъемлющий план действий.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

– В течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они могут получить доступ к ядерному оружию, что не вариант, – сказал он.

Читайте: У Ирана никогда не будет ядерного оружия – Трамп

Министр добавил, что США приняли “плохое решение”, когда вышли из соглашения.

Напомним, постпред Ирана в ООН заявил, что Иран не хочет иметь ядерное оружие.

Источник: CNN

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