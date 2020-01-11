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Факты / Мир

Катастрофа самолета МАУ: Джонсон призвал Иран к деэскалации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ираном уничтожения украинского пассажирского самолета важным шагом, призвав к деэскалации конфликта.

– Признание Ираном того, что рейс 751 компании Международные авиалинии Украины был сбит по ошибке их собственными вооруженными силами, является важным первым шагом, – сказал Джонсон.

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Он добавил, что трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.

– Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедии.

Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса и полному, прозрачному и независимому расследованию произошедшего, – сказал Джонсон.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Sky News

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