Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ираном уничтожения украинского пассажирского самолета важным шагом, призвав к деэскалации конфликта.

– Признание Ираном того, что рейс 751 компании Международные авиалинии Украины был сбит по ошибке их собственными вооруженными силами, является важным первым шагом, – сказал Джонсон.

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Он добавил, что трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.

– Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедии.

Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса и полному, прозрачному и независимому расследованию произошедшего, – сказал Джонсон.