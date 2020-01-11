Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Ираном уничтожения украинского пассажирского самолета важным шагом, призвав к деэскалации конфликта.
– Признание Ираном того, что рейс 751 компании Международные авиалинии Украины был сбит по ошибке их собственными вооруженными силами, является важным первым шагом, – сказал Джонсон.
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Он добавил, что трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.
– Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедии.
Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса и полному, прозрачному и независимому расследованию произошедшего, – сказал Джонсон.
Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.
Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.