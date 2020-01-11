Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости: Трюдо о авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции выступил из заявлением о том, что Иран обязан понести полную ответственность за крушение самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО.

На борту лайнера также находились граждане Канады.

– Сбивать гражданский самолет – это ужасно, – заявил Трюдо.

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Он добавил, что должен Иран провести тщательное и открытое расследование и привлечь виновных к ответственности.

– Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости. Этого заслуживают семьи погибших, – отметил премьер.

Кроме того, Канада настаивает на участии в расследовании крушения самолета.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.