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Факты / Мир

Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости: Трюдо о авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции выступил из заявлением о том, что  Иран обязан понести полную ответственность за крушение  самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО.

На борту лайнера также находились граждане Канады.

– Сбивать гражданский самолет – это ужасно, – заявил Трюдо.

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Он добавил, что должен Иран провести тщательное и открытое расследование и привлечь виновных к ответственности.

– Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости. Этого заслуживают семьи погибших, – отметил премьер.

Кроме того, Канада настаивает на участии в расследовании крушения самолета.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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