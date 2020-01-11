Плакал вместе с семьями: Трюдо встретился с родственниками жертв катастрофы Boeing 737

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с родственниками погибших в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном, которые проживают в Торонто.

Встреча состоялась поздно вечером в пятницу и была закрыта для прессы. Некоторые ее подробности телеканалу Global News сообщил 39-летний Шахин Могхаддам, который в катастрофе потерял жену и десятилетнего сына.

Читайте: Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

По его словам, встреча с премьер-министром получилась очень эмоциональной, он выслушал каждого.

– Мы говорили о моей семье, он плакал вместе со мной. Я не знаю ничего о том, какой он политик, но в личном общении – он прекрасный человек, – сказал мужчина.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Global News