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Трамп раскрыл планы Сулеймани атаковать четыре посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран, вероятно, намеревался атаковать не только посольство США в Багдаде.

По словам главы Белого дома, ликвидированый американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на еще четыре посольства США.

Читайте: Иран больше не будет мстить США за Сулеймани

– Я могу сказать, что я считаю, что это были бы четыре посольства, – сообщил Трамп.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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