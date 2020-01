В Иране призвали выслать британского посла за участие в митинге

В Иране депутат меджлиса призвал выслать из страны британского посла Роба Макейра за участие в митинге протеста в Тегеране против Корпуса стражей исламской революции.

По его словам, министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джавадку Зарифу следует выслать британского посла.

Сам Макэйр подчеркнул, что он не участвовал в демонстрациях.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020