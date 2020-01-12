Власти Франции готовы отменить повышение пенсионного возраста после протестов

Правительство Франции готово исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2027 году.

Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа к профсоюзам.

При этом в письме отмечается, что это не означает окончательного отказа от повышения пенсионного возраста.

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По словам премьера, для изучения путей финансирования пенсионной системы будет созвана конференция, которая должна предложить меры по достижению финансового баланса к 2027 году.

Если договоренностей достичь не удастся, правительство предпримет необходимые меры для достижения равновесия к 2027 году.

– Я хочу, чтобы вы меня поняли в этом вопросе: я готов взять на себя эту ответственность, – говорится в письме Филиппа.

Новое предложение премьер-министра поддержала только часть профсоюзов.

Напомним, с декабря 2019 году во Франции проходят акции протеста из-за пенсионной реформы.

Источник: BFMTV