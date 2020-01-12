PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Власти Франции готовы отменить повышение пенсионного возраста после протестов

Правительство Франции готово исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2027 году.

Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа к профсоюзам.

При этом в письме отмечается, что это не означает окончательного отказа от повышения пенсионного возраста.

Читайте: Протесты во Франции: Макрон призвал к “перемирию” на Рождество

По словам премьера, для изучения путей финансирования пенсионной системы будет созвана конференция, которая должна предложить меры по достижению финансового баланса к 2027 году.

Если договоренностей достичь не удастся, правительство предпримет необходимые меры для достижения равновесия к 2027 году.

– Я хочу, чтобы вы меня поняли в этом вопросе: я готов взять на себя эту ответственность, – говорится в письме Филиппа.

Новое предложение премьер-министра поддержала только часть профсоюзов.

Напомним,  с декабря 2019 году во Франции проходят акции протеста из-за пенсионной реформы.

Источник: BFMTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка