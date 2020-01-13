НАТО усилит защиту из-за размещения российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2020 году альянс применит комплекс оборонных мер на размещение Россией ракет 9М729, которое является нарушением условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

– Що стосується ракет 9М729, то ми збираємося працювати над системами ППО і ПРО та звичайним озброєнням для зміцненням стану бойової готовності та прискореної тривоги в разі запусків (ракет Росією, – Ред.), – сказав Столтенберг.

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Генсек заявил, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

– Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии – в том числе и современное ядерное оружие. Альянс не намерен отвечать России размещением собственных ракет в Европе, – сказал Столтенберг.

Напомним, 18 июня 2019 Госдума РФ приняла закон, который приостанавливает действие ракетного договора с США.