PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

НАТО усилит защиту из-за размещения российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2020 году альянс применит комплекс оборонных мер на размещение Россией ракет 9М729, которое является нарушением условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

– Що стосується ракет 9М729, то ми збираємося працювати над системами ППО і ПРО та звичайним озброєнням для зміцненням стану бойової готовності та прискореної тривоги в разі запусків (ракет Росією, – Ред.), – сказав Столтенберг.

Читайте: НАТО верит, что самолет МАУ могли сбить ракетой – Столтенберг

Генсек заявил, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

– Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии – в том числе и современное ядерное оружие. Альянс не намерен отвечать России размещением собственных ракет в Европе, – сказал Столтенберг.

Напомним, 18 июня 2019 Госдума РФ приняла закон, который приостанавливает действие ракетного договора с США.

Источник: Deutsche Welle

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка