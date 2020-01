Помпео призвал наказать виновных в нападении на авиабазу в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео призвал наказать виновных в нападении на авиабазу на Балад.

Он подчеркнул, что продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020