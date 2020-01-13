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Факты / Мир

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся дать интервью телеканалам США

Принц Гарри и Меган Маркл подготовили ответ на тот случай, если им запретят отказаться от привилегий королевской семьи и стать финансово независимыми.

Если это произойдет, то они готовы дать развернутое интервью таким телеканалам США, как ABC, NBC, CBS, а также телеведущей Опре Уинфри.

По информации издания The Sun, герцоги Сассекские уже провели переговоры с рядом американских СМИ.

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В интервью принц Гарри и Меган Маркл якобы должны рассказать о том, о каких вещах их заставляла молчать королевская семья. Также ожидается, что они расскажут о сексизме и расизме, которые там царят.

Пара может использовать возможность дать подобные интервью для того, чтобы заключить более выгодную сделку касательно отказа от привилегий королевской семьи.

К слову, королева Великобритании Елизавета II проведет совещание с членами королевской семьи касательно решения принца Гарри и Меган Маркл об отказе от привилегий.

Источник: The Sun

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