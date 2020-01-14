Франция не получала запрос по расшифровке черных ящиков

Обновлено в 14.15. Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции сообщило, что Иран еще не обращался в страну касательно передачи и расшифровки черных ящиков самолета МАУ.

Сейчас в указанном вопросе продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что черные ящики со сбитого самолета МАУ отправят во Францию.

Там будет проходить их дальнейшая расшифровка.

По его словам, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в указанной технической работе.

– Принято решение отправить черный ящик во Францию, чтобы прояснить все вопросы, – сказал Эсмаили.

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Известно, что 11 января Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции подтвердило информацию об участии в работе по расшифровке черных ящиков.

Однако сама расшифровка должна происходить в Украине.

К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ответственность за катастрофу самолета МАУ несет правительство Ирана.

Он добавил, что нужно найти всех ответственных за эту трагедию.