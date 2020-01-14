Температура Мирового океана подтверждает постоянный нагрев Земли – ученые

Согласно результатам исследований американских ученых, повышение температуры Мирового океана в 2019 году достигло нового рекордного уровня. Это свидетельствует о постоянном нагреве планеты.

– Изучая океаны, мы видим постоянный, непрерывный и ускоренный темп потепления планеты Земля. Это страшная новость, – сообщил один из участников научного исследования профессор Джон Абрахам из университета Сент-Томас.

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Ученые говорят, что Мировой океан является самым ярким показателем чрезвычайных изменений климата. Он поглощает более 90% тепла, поступающего в атмосферу.

По данным нового анализа, проведенного за последние пять лет, 2019 год был самым теплым на Земле.

В результате возникают мощные штормы, нарушается цикл водообмена, что приводит к большему количеству наводнений, засух и лесных пожаров. Кроме того, постепенно повышается уровень моря.

Ранее эксперты назвали цену спасения Земли от климатической катастрофы.