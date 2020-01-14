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Факты / Мир

В Неаполе столкнулись поезда метро – 13 раненых

Столкновение нескольких поездов произошло утром в метрополитене итальянского Неаполя.

В инциденте пострадало три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей.

В Неаполе столкнулись поезда метро – 13 раненых / 4 фотографии

Сейчас остановлено движение поездов на желтой ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции.

Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.

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По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.

Раньше в Египте туристические автобусы столкнулись с грузовиком.

Источник: Il Mattino

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