PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пожары в Австралии: смог прервал работу аэропорта

В городе Мельбурн в Австралии наблюдаются проблемы в работе аэропорта.

Из-за смога, который образовался в результате масштабных лесных пожаров, пришлось отменить около 50 рейсов.

Решение об отмене рейсов было принято из-за того, что смог сильно ограничил видимость вблизи аэропорта.

Также проблему ухудшают сильный ветер и грозы в городе.

Читайте: Пожары в Австралии: пострадавшим животным сбросили с воздуха тонны овощей

Пока аэропорт Мельбурна отменял лишь внутренние перелеты, международные рейсы все еще прибывают.

Тем не менее, некоторые рейсы задерживают из-за плохой видимости для пилотов, которая падала до 1,5 км, а сейчас составляет около 3 км.

В связи с масштабными пожарами количество рейсов пришлось ограничить в аэропортах Сиднея и Южной Австралии.

К слову, итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал снимки пожаров в Австралии, которые сделали с борта МКС.

Источник: Herald Sun

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка