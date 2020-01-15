Пожары в Австралии: смог прервал работу аэропорта

В городе Мельбурн в Австралии наблюдаются проблемы в работе аэропорта.

Из-за смога, который образовался в результате масштабных лесных пожаров, пришлось отменить около 50 рейсов.

Решение об отмене рейсов было принято из-за того, что смог сильно ограничил видимость вблизи аэропорта.

Также проблему ухудшают сильный ветер и грозы в городе.

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Пока аэропорт Мельбурна отменял лишь внутренние перелеты, международные рейсы все еще прибывают.

Тем не менее, некоторые рейсы задерживают из-за плохой видимости для пилотов, которая падала до 1,5 км, а сейчас составляет около 3 км.

В связи с масштабными пожарами количество рейсов пришлось ограничить в аэропортах Сиднея и Южной Австралии.

К слову, итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал снимки пожаров в Австралии, которые сделали с борта МКС.

Источник: Herald Sun