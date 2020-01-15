Трамп недостаточно заботится о защите Украины от РФ – сенатор Уоррен

Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что дело об импичменте американского президента Дональда Трампа должно продемонстрировать продажность администрации главы государства.

Она считает, что Трамп не уделяет достаточно внимания защите Украины от российской агрессии.

– Речь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России. Он помогает только себе, – сказала Уоррен.

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Она добавила, что будет присутствовать во время судебного заседания по импичменту Трампа, поскольку считает это своим долгом.

К слову, Сенат Конгресса США планирует начать судебный процесс по импичменту Дональда Трампа уже 21 января. Все зависит от того, когда Сенат получит обвинительное заключение.