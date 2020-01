В Иране посла Великобритании объявили персоной нон грата

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра объявили персоной нон грата и призвали к его немедленной депортации.

Причиной этого стали обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Ирана.

Соответствующее решение приняла судебная власть Ирана.

Читайте: Протесты в Тегеране – активистов разгоняют слезоточивым газом

В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi

— Ali Arouzi (@aliarouzi) January 14, 2020