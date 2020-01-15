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Факты / Мир

В Иране посла Великобритании объявили персоной нон грата

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра объявили персоной нон грата и призвали к его немедленной депортации.

Причиной этого стали обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Ирана.

Соответствующее решение приняла судебная власть Ирана.

– По международному праву такой человек является персоной нон грата. Люди ожидают, что этот человек будет депортирован, и это также то, к чему призывает международное право, – сказал спикер судебной власти Голамхоссейн Эсмаили.

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В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.


Ранее посол Великобритании в Иране был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира.

Источник: The Guardian

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