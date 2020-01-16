Белый дом незаконно заморозил помощь Украине – Офис правительственной подотчетности США

Белый дом нарушил закон США О контроле задержек, когда прошлым летом принял решение заморозить военную помощь Украине.

Согласно закону, президент не может проигнорировать решение Конгресса о выделении средств. Для того, чтобы воздержаться от выделения средств или направить их на другие нужды, необходимо согласие Конгресса.

Тогда юристы Службы управления и бюджета Белого дома объясняли задержку необходимостью расходования средств так, чтобы это не противоречило международной политике, которую проводит президент.

Press statement regarding GAO Decision B-331564, Office of Management and Budget—Withholding of Ukraine Security Assistance https://t.co/SxlSeGfy5l — U.S. GAO (@USGAO) 16 января 2020 г.

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Теперь Офис правительственной подотчетности США, который подчиняется Конгрессу, проверяет эффективность управления государственными средствами.

Решение Офиса может поддержать доводы демократов по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.