Белый дом незаконно заморозил помощь Украине – Офис правительственной подотчетности США

Белый дом нарушил закон США О контроле задержек, когда прошлым летом принял решение заморозить военную помощь Украине.

Согласно закону, президент не может проигнорировать решение Конгресса о выделении средств. Для того, чтобы воздержаться от выделения средств или направить их на другие нужды, необходимо согласие Конгресса.

Тогда юристы Службы управления и бюджета Белого дома объясняли задержку необходимостью расходования средств так, чтобы это не противоречило международной политике, которую проводит президент.

Press statement regarding GAO Decision B-331564, Office of Management and Budget—Withholding of Ukraine Security Assistance https://t.co/SxlSeGfy5l

— U.S. GAO (@USGAO) 16 января 2020 г.