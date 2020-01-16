Генерал Ирана рассказал о причинах лжи о катастрофе МАУ

Ирану нужно было врать об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране для того, чтобы улучшить свою национальную безопасность.

Об этом рассказал генерал Амир Али Хаджизадех, войска которого контролировали ракетную систему, с которой сбили украинский самолет.

– Если бы мы все сказали, как есть, наша система воздушной обороны была бы повреждена, а наши ребята начали бы сомневаться абсолютно во всем, – сказал Хаджизадех.

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Иранский генерал считает, что военные страны могли бы потерять уверенность в себе из-за катастрофической ошибке, которая привела к указанной трагедии.

Это заявление стало полной противоположностью тому, что он говорил после обнародования информации о причине катастрофы.

Тогда Хаджизадех заявил, что чувствует большой позор за сбивание самолета МАУ.

К слову, к расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране присоединились эксперты из Канады.

Источник: Business Insider