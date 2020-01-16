Макрон готов теснее сотрудничать с РФ, несмотря на конфликт в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов тесно сотрудничать с Российской Федерацией, несмотря на ее длительные конфликты со своими соседями.

На вопрос, как президент Франции собирается строить общую европейскую безопасность с Россией, которая ведет военные действия со своими соседями, Макрон ответил:

– Россия захватила часть территории Украины, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго.

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Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря, состоялся исторический, по его мнению, обмен пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Напомним, 11 января Зеленский и Макрона обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже.

Источник: RFI