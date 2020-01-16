Пенс не поехал на инаугурацию Зеленского из-за “дела Байдена” – Парнас

Вице-президент США Майк Пенс готовил свой визит на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, но отменил его после того, как украинские чиновники отказалась начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом в интервью рассказал задержанный партнер адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас.

Он добавил, что такое решение было принято после его разговора с Сергеем Шефиром, во время которого помощнику Зеленского Парнас пытался донести, что без объявления о расследовании против Байдена отношения Вашингтона и Киева станут “испорченными”.

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На это Шефир пообещал ответить вечером, однако заблокировал Парнаса в мессенджере, о чем Парнас сообщил Джулиани.

– Я помню, как Руди говорил: “Хорошо. Они увидят”, – отметил он. На следующий день визит Пенса в Украину был отменен.

Как сообщалось, Палата представителей США обнародовала переписки Парнаса со многими украинскими политиками.

Источник: MSNBC