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Факты / Мир

Ранги и ступени: сколько зарабатывают чиновники в США

Зарплаты американских чиновников зависят от их уровня, должности и стажа, а наказание госслужащих за прогулы может быть строже, чем в частных компаниях.

Более о начислении зарплат и бонусов для должностных лиц в США – читайте ниже.

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  • Оклады каждого американского чиновника нормированы, а информация об их размере опубликована онлайн.
  • Служащий в США может получать больше денег только в том случае, если перейдет в высший “ранг” (Grade – GS) и “место” (Step). Подъем на “ступеньку” происходит каждые 1-3 года (или досрочно руководством). Высший ранг дают только с новой должностью.

  • За работу в праздники служащим выплачивают двойную оплату за день работы. 10% доплачивают за работу в воскресенье и в ночное время – с 6 вечера до 6 утра.
  • В среднем зарплаты чиновников в США ниже, если сравнивать их с топовыми частными компаниями.
  • При этом госслужащие имеют дорогое страхование жизни и медицинское страхование, которое может быть лучше ведущих корпоративных предложений.
  • Госработники могут провести в оплачиваемом отпуске от 13 до 26 рабочих дней. Также им предоставляется 13 дней больничного.
  • Наказание за прогулы, а особенно – представление ложной информации о своем присутствии на работе, у государственных служащих может быть выше, чем в частных компаниях.

К слову, в Украине зафиксировали новые оклады для топ-чиновников Кабинета министров.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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