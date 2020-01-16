Трамп не поехал в Польшу из-за Зеленского, а не урагана – Парнас

Президент США Дональд Трамп в прошлом году не из-за урагана отменил визит в Польшу, где должен был 1 сентября встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тогда американский лидер заявил, что должен остаться в США в связи с приближением стихии к Флориде.

По словам партнера адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лева Парнаса, Трамп не поехал в Польшу, чтобы давить на украинскую власть, которая отказалась начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

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– Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, ведь Зеленский все еще не предпринял попытки, чтобы объявить (о расследовании в отношении Байдена. – Ред.), – сказал Парнас в интервью.

Как сообщалось, Палата представителей США обнародовала переписки Парнаса со многими украинскими политиками.