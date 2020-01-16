Украину обещали лишить не только военной, но любой помощи США – Парнас

Партнер адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас рассказал, как пытался донести до украинских чиновников “очень жесткий сигнал” о том, что США лишат Украину всякой помощи, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

– Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи, – заявил он в интервью.

Парнас рассказал, что на встречах с официальными лицами из Украины он пытался дать понять, что говорит “от имени Руди Джулиани и американского президента”.

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Получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma, добавил Парнас.

Как сообщалось, Палата представителей США обнародовала переписки Парнаса со многими украинскими политиками.

Источник: MSNBC