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Факты / Lifestyle / Здоровье

Загадочная болезнь добралась до Японии – подтвержден первый случай заболевания

В Японии впервые объявили о случае заболевания неизвестной формой пневмонии. Именно эту болезнь впервые зафиксировали в Китае.

Респираторная инфекция быстро вызывает атипичную пневмонию, которая обусловлена ​​не обычными возбудителями.

Читайте: Неизвестная пневмония в Китае: назван возбудитель заболевания

Из китайского города Ухань в Японию вернулся мужчина с жалобами на постоянную температуру.

Его госпитализировали 10 января, анализы показали, что у него новый вирус. Уже через несколько дней больного выписали.

По предварительным данным, центром вспышки эпидемии был рынок морепродуктов, который закрыли 1 января.

Как сообщает сам японец, ни рынка он не посещал. Также не исключается, что вирус мог распространиться между членами семьи.

Ранее Факты ICTV писали, что в Таиланде женщина заболела пневмонией, вызванной новым видом короновируса.

Источник: ВВС

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