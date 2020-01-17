Поддержка Украины: в Конгресс США внесли резолюцию

Группа поддержки Украины в Палате представителей внесла на рассмотрение Конгресса резолюцию по двухпартийной поддержке Украины и украинского народа.

Законодатели отмечают, что Украина продолжает усиливать свои демократические институты в то время, как демократия некоторых стран разрушается прямо на глазах.

– Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире, – заявили в группе поддержки Украины.

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Резолюция должна подтвердить заинтересованность США в укреплении свободы и демократии в Европе, которое невозможно без поддержки Украины.

К слову, Счетная палата США опубликовала отчет, в котором заявила, что решение о замораживании военной помощи Украине нарушило закон Соединенных Штатов.