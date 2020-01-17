ПВО Ирана могла выпустить ракету в самолет МАУ из-за внутреннего конфликта двух армий

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в кибератаке, из-за которой войска сбили украинский самолет МАУ.

Иранские военные уточнили, что американцы якобы вывели из строя иранские радары, поэтому зенитчики в Тегеране перепутали пассажирский лайнер МАУ с американской крылатой ракетой.

Существует также версия, что вероятно, ПВО допустила ошибку из-за запутанной структуры управления в стране. Ведь в Иране есть две почти независимые армии, которые иногда конфликтуют друг с другом.

Одна из них – Корпус стражей исламской революции – и сбила украинский самолет.

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Ранее в сети появилось новое видео якобы аварии самолета МАУ в Тегеране. На записи видно, что в авиалайнер попадают две ракеты. Сначала была выпущена первая, а через несколько секунд друга. После этого на кадрах видно падение самолета.

Напомним, полную ответственность за катастрофу Boeing 737 МАУ в Иране взял Корпус стражей исламской революции.

Источник: International Bussiness Times