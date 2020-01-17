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Факты / Мир

В Китае еще один человек умер от нового вируса

В Китае жертвой нового коронавируса, который вызывает пневмонию, стал еще один человек.

Смерть 69-летнего мужчины была зафиксирована в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.

Симптомы заболевания новым коронавирусом были обнаружены у пациента 31 декабря 2019 года, после чего начали его лечение. Однако медицинская помощь не привела к улучшению состояния мужчины.

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Это уже второй случай фиксации смерти от коронавируса. О первом летальном исходе болезни сообщили 11 января 2020 года.

На сегодняшний день насчитывается 41 пациент, который подхватил новую болезнь. Пять больных находятся в тяжелом состоянии, еще 12 человек выписали из больницы.

Состояние остальных пациентов медики оценивают как стабильное.

К слову, в Японии зафиксировали первый случай заболевания неизвестной пневмонией, которую вызывает новый коронавирус.

Источник: РИА Новости

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