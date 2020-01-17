У США работник банка помогла клиенту – ее уволили

В городе Портленд (штат Орегон) в канун Рождества уволили сотрудника банка. Причиной стало то, что она помогла клиенту в трудной ситуации.

Эмили Джеймс работала старшим специалистом горячей линии банка. Ей поступил звонок от клиента, который жаловался на то, что не получил зарплату на свою банковскую карту.

Джеймс выяснила, что клиент сможет ее получить только после Рождества. Клиент Марк был в отчаянии, потому что не только не устроит праздник семье, но даже не доедет домой – ему не хватало денег на бензин.

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Эмили Джеймс решила помочь: она отпросилась с работы и поехала на заправку, откуда Марк звонил на горячую линию банка.

Девушка нашла его и дала $20.

После Рождества Джеймс освободили из банка из-за некорректной взаимодействие с клиентом.

Сначала девушка хотела добиться восстановления в должности через суд, однако потом передумала.

– Я не буду работать с теми, кто так поступил, – пояснила она.

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