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Факты / Мир

В Йемене в результате ракетного обстрела Ирана погибли 60 военных

В Йемене в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб погибли 60 военнослужащих, десятки получили ранения.

Аатаку осуществили иранские военные с применением баллистических ракет и беспилотников.

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Боевые действия против йеменского движения Хути коалицией под руководством Саудовской Аравии ведутся с 2015 года. На данный момент, за время военных действий погибло десятки тысяч людей, переселенцами стали миллионы.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Иран признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Сегодня, 19 января в Украине вернут тела погибших граждан, которые находились на борту самолета.

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