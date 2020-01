Оружейное эмбарго и экономическая реформа: итоги саммита по Ливии

Участники конференции в Берлине (Германия) по урегулированию ситуации в Ливии согласовали окончательный текст итогового документа.

В саммите принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, госсекретарь США Майкл Помпео, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттериш и президент РФ Владимир Путин.

Документ предусматривает разделение процесса на шесть частей:

Также в проекте решения участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт.

Если постановление будет принято, выполнением его решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН.

– Согласованный в Берлине документ будет одобрен Советом безопасности ООН и станет частью политического процесса урегулирования, – отметила канцлер Германии.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020