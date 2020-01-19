Оружейное эмбарго и экономическая реформа: итоги саммита по Ливии

Участники конференции в Берлине (Германия) по урегулированию ситуации в Ливии согласовали окончательный текст итогового документа.

В саммите принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, госсекретарь США Майкл Помпео, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттериш и президент РФ Владимир Путин.

Документ предусматривает разделение процесса на шесть частей:

прекращение огня;

выполнение оружейного эмбарго;

политический процесс;

реформа сектора безопасности;

экономическая реформа;

соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

Также в проекте решения участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт.

Если постановление будет принято, выполнением его решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН.

– Согласованный в Берлине документ будет одобрен Советом безопасности ООН и станет частью политического процесса урегулирования, – отметила канцлер Германии.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020



Гражданская война на территории Ливии продолжается с 2011 года. Повстанцам удалось свергнуть режим Муаммара Каддафи, но ни одна из фракций так и не установила свою власть.

В Ливии продолжается противостояние между силами Правительства национального единства (поддерживают ООН, ЕС и Турция) и парламентом страны (поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иордания и Россия).

В Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства, а на востоке расположен парламент. Власть в этой части Ливии опирается на Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром.

С апреля 2019 подразделение Ливийской национальной армии под командованием генерала Хафтара, ведет наступление на столицу Триполи, где заседает признан ООН правительство.

В результате боевых действий в окрестностях Триполи и в западной части Ливии были убиты тысячи мирных жителей, в том числе дети.

12 января армия генерала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе страны. Однако подписание мирного соглашения было сорвано.