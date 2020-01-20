Коронавирус: международные аэропорты ввели усиленный досмотр

Путешественников из Китая проверяются в аэропортах США, Сингапура, Италии и других стран на наличие нового вируса, которым заразились десятки китайцев.

Медперсонал, который инспектирует здоровье прибывших, организовали в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Аналогичные меры приняли в Индии. Также в самолетах индийских авиакомпаний транслируют информацию о вирусе.

Кроме того, усиленную проверку ввели еще и аэропорты Малайзии, Таиланда и Южной Кореи.

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Как известно, на сегодняшний день подтверждено более 220 случаев заболевания вирусной пневмонией в Китае, причем случаи также зарегистрированы в Японии, Таиланде и Южной Корее. Три человека умерли, состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии.

Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань.

Источник: The Guardian