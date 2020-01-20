Миллиардеры богаче более 60% населения мира – Oxfam

20 января перед Всемирным экономическим форумом в Давосе (Швейцария) был обнародован отчет благотворительной организации Oxfam.

В мире насчитывается 2 153 миллиардера, и их денежные доходы больше, чем у 60% населения планеты – это более 4,6 млрд людей.

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Отчет под названием Время заботиться представил генеральный директор Oxfam Амитаб Бехар. В нем выделены такие главные тезисы:

22 самых богатых мужчин в мире имеют больше денег, чем все женщины в Африке;

в мире 42% женщин трудоспособного возраста не могут устроиться на работу из-за дел по хозяйству или присмотра за детьми (мужчин с такой проблемой только 6%);

необходимо ввести налог на богатство в размере 0,5%: за 10 лет все собранные средства можно будет потратить на создание примерно 117 млн рабочих мест для незащищенных слоев населения.

– Карманы миллиардеров обогащаются за счет обычных мужчин и женщин. Неудивительно, что люди начинают задумываться, должны ли вообще существовать миллиардеры, – сказал Бехар.

Правительства государств не до конца финансируют жизненно важные государственные службы и инфраструктуру. Например, обеспечение качественного доступа к водным источникам в Зимбабве сэкономит женщинам примерно четыре часа в день или два месяца в году.

– Правительства государств должны тяжело работать, чтобы дать возможность достойно работать и зарабатывать всем, а не только сотням счастливчиков-миллиардеров, – говорится в отчете Oxfam.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как африканский миллионер снял $10 млн, посмотрел на них и вернул в банк.

Джерело: Oxfam