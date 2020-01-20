Родовой туризм под вопросом. США хотят отменить гражданство для новорожденных

Администрация президента США планирует опубликовать закон, который регламентирует изменение принципа, позволяющего любому человеку, родившемуся в США, получить гражданство этой страны.

В итоге Госдепартамент США будет иметь возможность отказывать иностранцам в получении краткосрочных туристических и деловых виз (категории B). В случае, если они будут иметь основания думать, что те едут в США, ради автоматического гражданства для новорожденного.

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Родильным туризмом в США чаще всего пользуются граждане Китая, России и Нигерии, однако подобной практикой часто пользуются и украинские селебрити.

К слову, Факты ICTV уже подробно рассказывали о знаменитостях, которые ездили рожать в США. Так, второго ребенка Светлана Лобода родила в элитной Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. В этой же клинике в апреле 2017 года Анна Седокова родила сына. За VIP-роды певица выложила чуть больше $22 тыс.

Источник: Аxios