Коронавирус из Китая: Северная Корея запретила въезд туристам

По данным китайского туроператора Young Pioneer Tours КНДР закроет свою границу для всех иностранных туристов со среды, 22 января. Запрет будет действовать временно из-за острого распространение смертельного вируса из Китая.

Туристы смогут посещать КНДР только после того, как коронавирус будет находиться под надежным контролем.

BREAKING North Korea temporarily closes borders in the face of coronavirus scare. If you have a tour booked with us in the next month, we will be in touch shortly. https://t.co/hkVTUM9oPC

— Young Pioneer Tours (@YPioneerTours) January 21, 2020