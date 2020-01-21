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Факты / Мир

Коронавирус из Китая: Северная Корея запретила въезд туристам

По данным китайского туроператора Young Pioneer Tours КНДР закроет свою границу для всех иностранных туристов со среды, 22 января. Запрет будет действовать временно из-за острого распространение смертельного вируса из Китая.

Туристы смогут посещать КНДР только после того, как коронавирус будет находиться под надежным контролем.

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Пока не известно, на кого именно будет распространяться этот запрет, но сейчас подавляющее большинство туристов прибывает в Северную Корею именно из Китая.

Напомним, из-за нового коронавируса международные аэропорты ввели усиленный досмотр.

Источник: Young Pioneer Tours

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