Парламент Великобритании не поддержал соглашение о Brexit

Правительство Великобритании проиграло голосование в верхней палате парламента страны по соглашению о Brexit.

В Палате лордов поддержали призывы предоставить гражданам ЕС документы, подтверждающие возможность проживания на территории Великобритании после того, как страна выйдет из состава Европейского Союза.

За такое решение высказались 270 членов верхней палаты парламента против 229 парламентариев, которые были против.

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Кроме того, Палата лордов не позволила министрам самостоятельно решать, какие решения Суда Евросоюза могут отменять суды и трибуналы Великобритании.

Эти положения попытаются вернуть при рассмотрении в Палате общин.

Соглашение о Brexit было одобрено депутатами Великобритании без изменений в начале 2020 года.

К слову, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после Brexit рассчитывают на заключение комплексного торгового соглашения с ЕС.